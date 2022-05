Epinay-sous-Sénart : les rodéos sauvages incessants reprennent dans la ville

A Epinay-sous-Sénart (Essonne), le retour des beaux jours s’est accompagné du retour des rodéos sauvages dans la ville. Des nuisances quotidiennes insupportables qui se déroulent parfois jusqu’à tard le soir.

Une situation qui gêne les habitants de la commune, qui craignent pour leur sécurité mais également pour celle des jeunes qui pratiquent ces rodéos. Certains d'entre eux témoignent au micro de CNEWS, sous couvert d'anonymat : «Il y a le problème de la sécurité, de rouler sur une moto peut-être sans assurance et qui plus est sans casque.»

La multiplication des rodéos urbains est difficile à supporter pour les habitants. Le maire de la ville, Damien Allouch, confirme : «On est en contact en permanence avec les habitants qui se plaignent, à juste titre, de ces actes qui sont dangereux pour les motards mais aussi pour les habitants. Le jour où il y a un accident et qu’il y a un gamin ou une gamine, ou une dame ou un papa qui sera renversé par une moto, se sera un drame terrible et absolu pour tout le monde.»

des drones contre les rodéos ?

Face à cela, le maire dénonce un manque de moyens policier pour lutter contre ces rodéos et propose des solutions alternatives, notamment «de tester les drones. L’intérêt c’est que c’est discret, vous les faites voler, les motos sortent, vous les suivez avec le drone et lorsqu’il y en a une qui tombe en panne ou qui cale et bien à ce moment-là, les forces de police municipale ou nationale peuvent intervenir pour confisquer le véhicule.»

Damien Allouch, mais également le président du département, ont envoyé des courriers pour réclamer plus d’effectifs. Des courriers pour l’instant laissés sans réponse.