Paris : une série de cambriolages dans les beaux quartiers inquiète les habitants

En début de semaine, une série de cambriolages s'est déroulée dans le 8e arrondissement de la capitale. Des quartiers chics ciblés par les cambrioleurs, qui cherchent des objets de grande valeur facilement dissimulables et que l'on peut rapidement écouler.

Le premier cambriolage a eu lieu dans la rue de Marignan, près des Champs-Elysées, et le second rue Alfred-de-Vigny. Selon nos confrères d'Actu 17, les méfaits se sont produits dans la nuit de lundi à mardi.

Bijoux, maroquinerie de luxe et argent liquide

Le mode opératoire témoigne d'une grande rapidité de la part des cambrioleurs. Rue de Marignan, la victime se serait absentée de son logement entre 0h30 et 2h30 du matin. Les voleurs ont eu le temps de forcer sa porte et de dérober 55.000 euros en liquide, ainsi que des bijoux et de la maroquinerie de luxe. Le préjudice final est estimé à près de 200.000 euros.

Aux alentours de midi, le même jour, les forces de l'ordre sont intervenues sur un autre cambriolage rue Alfred-de-Vigny. Selon le propriétaire des lieux, le délit s'est déroulé «moins d'une heure» avant son appel. Cette fois-ci, les malfrats ont volé pour 300.000 euros de montres de luxe et de bijoux.

des «appartements prestigieux» ciblés

Des actes qui ciblent volontairement les arrondissements les plus chics, selon Pascal Bitot-Panelli, ancien commandant fonctionnel SPHP : «On a des actions de préparation, de ciblage, de reconnaissance, de repérage qui, à l'issue, vont décider d'une cible, notamment un appartement prestigieux». Dans la plupart des cas, ces actes «se déroulent dans un laps de temps très serré» et le «le préjudice est extrêmement important».

Pour l'expert en sécurité, certains biens sont priorisés par les cambrioleurs, comme «les grandes valeurs facilement dérobables, qu'on peut dissimuler et emporter facilement, tels que les bijoux, le high-tech, la téléphonie et le liquide».

Le premier district de police judiciaire a été chargé de mener l'enquête sur cette série de vols. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 190.300 actes de cambriolage ont été répertoriés en France, en 2021. Un chiffre en très légère hausse par rapport à 2020.