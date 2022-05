Nantes : le retour des rodéos sauvages avec les beaux jours

Gérald Darmanin a demandé aux forces de police et de gendarmerie d'intensifier la lutte contre les rodéos à partir de ce week-end.

Selon le ministre, «en 2021, 26.912 interventions et 3.206 infractions ont été relevées». «Sur la seule zone de compétence police nationale, 1.242 engins motorisés ont été saisis et 987 personnes placées en garde à vue», a-t-il précisé.

Dans un télégramme adressé aux responsables de la police et de la gendarmerie dont l'AFP a pris connaissance, le ministre de l'Intérieur explique «qu'à l'approche des beaux jours, la mobilisation de tous les services doit s'intensifier avec la saisie systématique des véhicules et l'interpellation des auteurs».

«Désordres peu supportables»

Il leur demande «de mettre en œuvre dès ce vendredi des actions déterminées pour faire face à ce phénomène» et leur fixe comme objectif «700 opérations ce week-end» dont ils devront lui rendre compte. Ces opérations devront en outre «faire l'objet d'une communication locale à destination des élus et de la population sur les réseaux sociaux et dans la presse», ajoute Gérald Darmanin.

Et en conclusion de son télégramme, le ministre les appelle avec une mention manuscrite: «Je compte sur votre implication personnelle pour mettre fin à ces désordres peu supportables».