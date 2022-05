Lamia El Aaraje : «Je suis la seule députée sortante de France à ne pas être investie»

Invitée de Jean-Pierre Elkabbach ce dimanche 15 mai, Lamia El Aaraje, ancienne députée de la 15e circonscription de Paris et conseillère PS de la ville a évoqué les prochaines élections législatives qui auront lieu en juin. Elle a fustigé le choix du PS de ne pas la réinvestir.

«Aujourd'hui il y a eu un accord dans le cadre de l'élection présidentielle. Je constate qu'il y avait un principe de base qui était posé en cet accord. Les députés sortants qui étaient favorables à l'Union de la gauche pouvaient être investis, ce qui était mon cas. Je suis la seule députée sortante de France à ne pas être investie et c'est quelque chose qui me semble injuste», a-t-elle dénoncé sur CNEWS - Europe 1.

Déterminée à soumettre son nom aux urnes, Lamia El Aaraje s'est «légitimement» présentée aux législatives. Elle a officialisé sa candidature sur le réseau social Twitter défiant le choix de la France insoumise d'investir Danielle Simonnet.

Fidèle et loyale :



aux électeurs de la 15ème circo de #Paris20 qui m’ont élue il y a moins d’un an,



aux valeurs de la gauche unie et populaire pour la justice sociale, l’écologie, l’Europe et la République laïque





Je déclare ma candidature à l’élection des 12 et 19 juin pic.twitter.com/XWRpTcQQ5X — Lamia El Aaraje (@lamiaela) May 11, 2022

«Fidèle et loyale aux électeurs de la 15ème circonscription de Paris qui m’ont élue il y a moins d’un an et aux valeurs de la gauche unie et populaire pour la justice sociale, l’écologie, l’Europe et la République laïque. Je déclare ma candidature à l’élection des 12 et 19 juin», a-t-elle écrit sur le réseau social accompagnant son tweet d’une affiche de campagne.