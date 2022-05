Campement de Roms : le désarroi des riverains à Argenteuil

Depuis plus d'un mois un campement de Roms s'est installé dans un quartier d'Argenteuil. Les habitants déplorent un quotidien animé par des nuisances sonores, des insalubrités odorantes et une insécurité grandissante.

Depuis la fin du mois de mars, les riverains d'Argenteuil se plaignent de nombreuses incivilités de la part d'un camp de Roms fraîchement installé dans leur quartier. La plupart d'entre eux décrivent des cris, du bruit et de la musique à fond dès leur réveil jusqu'aux environs de minuit et demi : «C’est insupportable. Avec ma maladie, je ne peux pas rester comme ça», déplore Dominique Contin, 63 ans, qui habite avec son mari dans un logement social AB Habitat, depuis 2003.

Le pavillon à côté de celui du couple a été condamné à cause de campeurs Roms ayant investi le jardin en y construisant une cabane, puis plusieurs. L'habitante de 63 ans compte désormais dix constructions de chaque côté de l'allée du jardin : «Ça faisait des coups de masse dans le mur du matin au soir. Mon mari est monté sur le toit quatre fois pour leur dire d’arrêter, qu’ils n’avaient pas le droit. À chaque fois, ils ont dit : on s’excuse. Et ça repartait », a-t-elle témoigné auprès du Parisien. Dominique Contin s'est également plainte de fumées noires provoquées par des feux de camp.

Une audience prévue pour le 8 juin

La sexagénaire, qui a effectué une demande de relogement en vain, affirme que les autorités ont déjà refusé de prendre sa plainte : «Une dame m’a dit : je ne prends pas votre plainte. Il n’y a pas de dégradation sur votre logement. C’est au bailleur de déposer plainte», a-t-elle relaté. AB Social a fini par porté plainte, engendrant ainsi la venue d'un huissier lundi 25 avril. Cette visite s'était soldée par une sommation de quitter les lieux.

Plus de trois semaines plus tard, le campement clandestin ne s'est toujours pas dissout. Face à cette inaction, le bailleur social a sollicité son avocat pour procéder prochainement à une expulsion. Une audience aura lieu le 8 juin.