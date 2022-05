Robert Ménard : «on est dans une logique où vous n'avez pas d'adversaires politiques mais des ennemis»

Invité de Laurence Ferrari ce jeudi 19 mai sur CNEWS, le maire de Béziers (Hérault) Robert Ménard a remis en cause la dialectique guerrière des partis politiques français, visant à diviser toujours plus les Français.

Le président de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée a critiqué la logique d’affrontement de plus en plus virulente des partis politiques dans l’Hexagone, avec des phrases toujours plus fortes pour décrédibiliser un opposant politique.

«On est dans une logique où vous n'avez pas des adversaires mais vous avez des ennemis. C’est terrifiant. Le vocabulaire employé, et je le dis sous une forme d’auto-critique parce que je l’ai employé ce vocabulaire, est insupportable. Comme maire, vous ne pouvez pas dire un certain nombre de choses qui blessent des gens qui n’ont pas vos idées, qui vivent difficilement et que vous rencontrez dans la rue. Je pense qu’on a un vrai problème avec ça», a décrit Robert Ménard au micro de CNEWS.

Il a proposé que les classes médiatique et politique fassent des efforts afin d’apporter de l’union et de la cohésion sociale au cœur des différentes franges de la population française.

«On a une classe politique et des médias qui privilégient systématiquement un affrontement qui n’a pas de sens. Aujourd’hui, les Français ont besoin d’être câliné, choyé, écouté, entendu… Qui fait ça ? Je pense que sur un certain nombre de thèmes, on peut trouver des solutions», a conclu le maire de Béziers.