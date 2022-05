Nouveau gouvernement : Qui sont les ministres entrants et sortants ?

Le secrétaire général de l’Elysée, Alexis Kohler a annoncé ce vendredi 20 mai, la composition du gouvernement d'Elisabeth Borne.

On connaît désormais le nouveau gouvernement d’Elisabeth Borne, avec des ministres qui entrent, d'autres qui sortent et quelques-uns qui sont reconduits. Au total, 14 hommes et 14 femmes composent cette nouvelle équipe.

Les entrants

Huit nouveaux visages font leur entrée au gouvernement : Rima Abdul Malak à la Culture, Catherine Colonna au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Pap Ndiaye au ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse, Damien Abad au ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Stanislas Guerini au ministère de la Transformation et de la Fonction publique, Sylvie Retailleau au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Yaël Braun-Pivet aux Outre-mer et Amélie Oudéa-Castéra aux Sports.

Ceux qui conservent leur ministère

Trois ministres, figures marquantes du précédent quinquennat, conservent leur poste. Bruno Le Maire (ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique), Gérald Darmanin (ministre de l'Intérieur) et Eric Dupond-Moretti, qui crée la surprise en conservant la Justice.

Et ceux qui sortent

Si quelques membres du précédent gouvernement ont pu être reconduits ou ont été déplacés à d'autres postes, beaucoup quittent l'exécutif. Parmi eux, Jean-Michel Blanquer, Jean-Yves Le Drian, Roselyne Bachelot, Julien Denormandie, Marlène Schiappa ou encore Jean-baptiste Djebarri. Pour ne citer qu'eux.

Les ministres ont désormais quelques jours pour préparer leurs dossiers puisque le premier Conseil des ministres est prévu ce lundi 23 mai.