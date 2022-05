Pouvoir d'achat : le gouvernement d'Elisabeth Borne prépare un projet de loi

Tout juste nommé, le gouvernement d'Elisabeth Borne prépare un projet de loi pour soutenir le pouvoir d'achat des Français. Il contient différentes mesures qui devraient entrer en vigueur après les élections législatives.

Pour le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne, le défi est de protéger les Français de l'inflation, tout en maîtrisant la dépense publique. Bercy prépare ainsi un projet de loi sur le pouvoir d'achat, en réalité un budget rectificatif qui devrait être présenté après les élections législatives des 12 et 19 juin.

La revalorisation des retraites à hauteur de l'inflation est notamment prévue, ainsi que la mise en place d'un chèque alimentaire allant jusqu'à 60 euros. Ce dernier pourrait bénéficier à huit millions de Français, notamment les jeunes et les familles modestes.

Le plafond de la prime «Macron» triplé

Le bouclier tarifaire pour le gaz et l'énergie devrait être prolongé jusqu'à la fin de l'année 2022, de même que la remise de 18 centimes sur le litre de carburant. En parallèle, une nouvelle aide réservée aux Français qui se rendent au travail en voiture devrait être mise en place.

Au mois de mars le président de la République avait en outre promis de tripler le plafond de la prime dite «Macron», renommée pour l'occasion «prime pouvoir d'achat». L'idée est de permettre aux entreprises de verser jusqu'à 3.000 euros par an à leurs salariés, contre 1.000 actuellement, sans charge ni impôt mais sous condition de signer l'accord d'intéressement.

Dans le cadre de l'élaboration de ce projet de loi, le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, doit recevoir les principales organisations patronales et interprofessionnelles (Medef, CPME) et sectorielles (Fédération du commerce et de la distribution, Fédération française du bâtiment), ce lundi après-midi. Selon le ministre, il s'agit d'«étudier avec eux comment ils peuvent aussi participer à la protection des Français contre la hausse des prix».