Les Franciliens sont les champions de l'incivilité au volant, selon un sondage

Les mauvais comportements au volant sont en hausse en France, selon le 12e baromètre Ipsos de la conduite responsable, publié ce mardi 24 mai par la Fondation Vinci autoroutes. Les chiffres montrent qu'en la matière, l'Ile-de-France arrive en tête.

Il suffit d'emprunter le périphérique parisien pour s'en rendre compte : les Franciliens ont de mauvaises habitudes au volant. Selon le dernier baromètre Ipsos de la Fondation Vinci autoroutes, ils sont d'ailleurs les automobilistes français les plus discourtois au volant.

Les conducteurs d'Ile-de-France sont notamment ceux qui descendent le plus de leur véhicule pour s'expliquer avec un autre automobiliste. Ils sont aussi les premiers à doubler par la droite sur l'autoroute, et ceux qui se collent le plus à un autre véhicule dont la conduite leur déplait.

La @FondationVA publie le 12e Baromètre de la conduite responsable ! @IpsosFrance a interrogé 12 400 personnes dans 11 pays européens sur leurs comportements au volant : usage de distracteurs, gestion de la fatigue et somnolence, incivilités, prise de risques #BienConduire — Fondation VINCI Autoroutes (@FondationVA) May 24, 2022

Au classement des mauvais conducteurs, les Franciliens sont toutefois suivis de près par les automobilistes de l'Occitanie, qui sont les rois du klaxon. Ceux d'Auvergne-Rhône-Alpes sont en outre les premiers à se montrer injurieux au volant.

De manière plus globale, l'édition 2022 du baromètre de la conduite responsable montre que les mauvais comportements en voiture augmentent à nouveau en France, après avoir diminué pendant la crise sanitaire et les confinements.

Ainsi, 65% des Français déclarent avoir déjà insulté un autre automobiliste, quand près des trois quarts indiquent utiliser leur téléphone au volant. Des chiffres peut reluisants qui n'entament en rien la confiance des conducteurs : 97% d'entre eux donnent une évaluation positive à leur conduite.