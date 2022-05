Ascension : les forces de l’ordre particulièrement mobilisées pour le week-end

C’est le début du pont de l’Ascension et Bison Futé prévoit une circulation très chargée sur l’ensemble de l’Hexagone. Une forte mobilisation policière est prévue partout en France pour tenter d’éviter les accidents et les morts sur la route. Et pour cause, le nombre d’accidents mortels sur la route a tendance à grimper pendant les ponts, une opération spéciale a donc été mise en place par les préfectures.

Une histoire de sensibilisation. Alors que la circulation sera dense sur les routes de France en ce week-end de l'Ascension, les gendarmes seront présents à plusieurs endroits pour prévenir des accidents et distribuer des contraventions à ceux qui ne respectent pas la vitesse maximale autorisée ainsi que les règles de sécurité.

Dans l'Yonne, l'escadron départemental de la sécurité routière insiste particulièrement sur la sécurité des automobilistes. «Le but, c'est d'être dissuasif, on montre qu'on est là et que tout se passe bien pour les usagers. Le rôle n'est pas de faire des infractions, c'est d'infléchir le nombre de victimes sur nos routes», explique le commandant Johan Vaniambourg, chef de l'escadron.

Cette opération spéciale fait suite à une demande de la préfecture puisque, depuis début 2022, plusieurs accidents mortels ont été constatés dans l'Yonne. «Il y a une augmentation au niveau national, à la fois des accidents et des tués. Dans l'Yonne, il y a eu 12 personnes tuées sur la route depuis le 1er janvier, ce qui est relativement important. On observe une particularité avec beaucoup de deux-roues. Nous avons d'ailleurs multiplié nos opérations sur les deux-roues notamment», témoigne Pascal Jan le préfet de l'Yonne».

La gendarmerie rappelle que le respect des distances de sécurité ainsi que l'application des pauses lors des plus longs trajets permettent de prévenir plus facilement des accidents de la route.