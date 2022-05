Port d’armes : une règlementation de plus en plus stricte en France

Après la tuerie de masse dans une école primaire du Texas, ce mardi 24 mai, la régulation du port d’armes à feu est à nouveau une question d’importance majeure aux États-Unis. En France, la régulation reste beaucoup plus restrictive.

Depuis la fusillade au Texas qui a fait 21 morts, ce mardi 24 mai, la question de l’acquisition des armes en France fait de nouveau débat. Si la législation américaine n’impose que peu de limites, l’acquisition et l’usage d’une arme reste très réglementée dans notre pays.

Bertrand, un tireur sportif depuis plusieurs années, possède une arme depuis cinq ans et il vient fréquemment acheter des munitions dans une armurerie située dans le deuxième arrondissement. Pour acheter ces dernières, il a pour obligation de posséder une autorisation officielle et un certificat médical.

«On doit faire une visite médicale chaque année chez son médecin. Souvent, c'est notre médecin généraliste qui a la connaissance de problèmes psychologiques éventuels. Il vérifie aussi la vision et les problèmes d’équilibre», a-t-il déclaré au micro de CNEWS. Une fois le permis et l’identité contrôlés, il reste une ultime étape pour Yves Gollety, le propriétaire de cette armurerie : «Je vais contrôler si monsieur n’est pas inscrit chez les interdits d’armes, même pour les munitions».

100.000 armes vendues chaque année en france

Hormis les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d’une mission de police, seuls les chasseurs et les tireurs sportifs sont autorisés à acheter une arme en France. Actuellement, 100.000 armes sont vendues dans l’Hexagone par an, quatre fois moins qu’en 1995 (395.000).

«S’il s’agit d’un simple fusil de chasse ou d’une carabine, la licence et le permis de chasse sont suffisants. Si c’est une arme de poing, il va falloir être inscrit dans un club de tir, pratiquer pendant 6 mois, avoir trois séances de tir au minimum, un avis positif du président du club. Enfin, il faut demander une autorisation auprès de sa préfecture», a expliqué le propriétaire de l’armurerie.

Pour détenir le permis de chasse, les chasseurs doivent passer un examen auprès de l’Office français de la biodiversité en collaboration avec les Fédérations départementales des chasseurs. Depuis le début de l'année 2021, ils ont pour obligation de faire une remise à niveau tous les dix ans.