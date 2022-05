Laurent Jacobelli sur le burkini : «Il y a des hommes et des femmes politiques qui sont prêts à vendre leur âme pour quelques bulletins de vote»

Le porte-parole du Rassemblement National, Laurent Jacobelli a affirmé dans La Matinale, que les politiques ne prenaient pas les mesures nécessaires contre le burkini pour des raisons électorales : «Il y a des hommes et des femmes politiques qui sont prêts à vendre leur âme pour quelques bulletins de vote, c’est ce que fait Eric Piolle qui est complètement soumis aux islamistes».

Laurent Jacobelli a fustigé le rôle de certains politiques sur l'autorisation du port du burkini dans les piscines municipales, comme à Grenoble récemment.

Le porte-parole du RN a expliqué que «chaque député du Rassemblement national qui sera élu les 12 et 19 juin», lors des législatives, «fera en sorte qu'une loi soit votée pour interdire le burkini dans les piscines et sur les plages».

Laurent Jacobelli a estimé que «c'était une nécessité impérieuse pour défendre ce que nous sommes», et qu'il «fallait voter cette loi au plus vite». «On voit bien que ces attaques contre le modèle républicain et laïc sont quotidiennes. Il y a des complices, des hommes et des femmes politiques qui sont prêts à vendre leur âme pour quelques buletins de votes», a développé le membre du RN.

«Je pense à Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui est aujourd'hui complètement soumis aux islamistes», a conclut le porte-parole du parti de Marine Le Pen.