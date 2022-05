Universités : les professeurs s’alarment du niveau des étudiants en orthographe

Depuis quelques années, de nombreux professeurs à l’université lancent un cri d’alarme : le niveau en orthographe de leurs élèves est de plus en plus faible. En cause, le manque de pratique de l’écrit, de lecture, et l’usage des téléphones portables.

Le niveau d'orthographe des jeunes étudiants français baisse. C'est le constat que dresse aujourd'hui un certain nombre de professeurs d'université lorsqu'ils corrigent les copies de leurs élèves.

Par exemple à l’université Paris-Saclay, des professeurs ont testé les étudiants en leur soumettant des dictées et le résultat est accablant : plusieurs fautes par lignes pour la plupart des étudiants.

Pour eux, les coupables majeurs sont le manque de pratique de l’écrit, le manque de lecture, mais aussi l’usage des téléphones portables et du correcteur orthographique.

Or cela peut être un frein à l'embauche de ces étudiants après leurs études. Selon une sondage Ipsos d'octobre 2021 portant sur les attentes des employeurs vis-à-vis des compétences des salariés, les questions étaient orientées vers l’importance accordée à la maitrise de la langue française dans un contexte professionnel.

Résultat : les employeurs se disent très sensibles à la question de l’orthographe tant au moment du recrutement que pour ce qui concerne l’activité professionnelle des salariés.