Pénurie de soignants : les hôpitaux tirent la sonnette d'alarme

Faute de soignants, 20 % des lits hospitaliers sont fermés partout dans l'Hexagone. Les hôpitaux publics tirent la sonnette d'alarme.

La pénurie de soignants se fait sentir de plus en plus violemment dans les hôpitaux, mais également les structures d'aide à domicile qui peinent à répondre à la demande.

En cause, le nombre de départs supérieur aux entrées dans le métier, les trop nombreux changements de services, le manque de formation, ou encore le manque d'attractivité - , notamment salariale - des professions médicales.

Une situation qui fait craindre le pire d'après certains médecins. C'est le cas notamment de Philippe Juvin, chef du service des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou, à Paris. Pour lui, l'été risque d'être catastrophique, surtout aux urgences. Une vision partagée par le président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers, Patrick Pelloux, qui juge la situation «catastrophique».

Les hôpitaux face à un besoin de réforme

De son côté, le médecin anesthésiste-réanimateur Arnaud Chiche estime que cette pénurie préoccupante de soignants pourrait être réglée par une réforme en profondeur des hôpitaux. «Ce qu’il faut bien comprendre c’est que la situation est tellement grave que c’est vraiment une opportunité unique pour mettre le dossier attractivité sur la table», a-t-il défendu sur CNEWS.

Une opportunité déclinée en trois axes, que le médecin détaille : «Il y a trois choses à faire, c’est assez facile. Un plan de la nuit, des ratios pour limiter le nombre de patients par soignants et enfin essayer d’avoir une politique salariale un peu rénovée et moderne, où on récompenserait la fidélisation et l’expertise quand il y a des agents qui ont fait des formations par exemple.»

Aujourd’hui, un aide-soignant est payé en moyenne 1.500 euros brut par mois et un infirmier 2.100 euros.