Rennes : les riverains excédés par les «rave-partys»

A Laillé, au sud de Rennes (Ille-et-Vilaine), les riverains sont excédés. En l’espace d’un mois, trois «rave-partys» ont rassemblé près d'un millier de personnes avec de la musique techno jusqu’au petit matin.

Ils n'en peuvent plus. Face à la multiplication des rave-partys, la municipalité de Laillé, au sud de Rennes (Ille-et-Vilaine) avait alerté la préfecture dans un courrier réclamant «de tout mettre en œuvre pour empêcher le déroulement d’une nouvelle manifestation sur la commune».

Et pour cause : ces fêtes sauvages agacent les habitants de Laillé et plus particulièrement les riverains de la carrière où les fêtards ont élu domicile pour leurs soirées.

Yveline a confié son exaspération à CNEWS : «Les nuances sonores toute la nuit en plus des voitures qui passent à fond derrière la maison. On souhaite que la mairie fasse quelque chose ou qu’elle bouche la carrière, ou autre chose pour plus que ça n'arrive pas régulièrement.»

UN arrêté municipal pris en vain

À la suite de la deuxième soirée à la carrière, la maire de Laillé a pris un arrêté municipal pour interdire ce type d’évènement. Mais impossible de le faire respecter.

Christian Perreul, adjoint au maire explique : «On ne gère rien du tout, on a une arrivée massive de personnes et puis c’est impossible de les arrêter.»

Pourtant, pas question de déloger les fêtards après les interventions des forces de l’ordre à Redon et à Lieuron en 2021, qui avaient engendré des blessés sérieux. Résultat : les autorités ont préféré encadrer l'évènement pour le sécuriser.

Un encadrement qui a plu à Loreleï qui a participé à la rave-party : «si les choses pouvaient continuer comme ça, ça serait génial, avec peut-être l’opportunité d’avoir des sites attribués pour pas que cela soit dérangeant.»

De leur côté, les riverains veulent à présent monter un collectif pour tenter de faire réagir les autorités et éviter l’organisation d’une quatrième rave-party sur la commune.