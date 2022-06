Marseille : les «écoles du futur» d'Emmanuel Macron généralisées dans les prochains mois

Emmanuel Macron et Pap Ndiaye sont en déplacement à Marseille ce jeudi. L'objectif : faire un point d'étape sur le plan «Marseille en grand», qui prévoit la rénovation des écoles marseillaises et une potentielle généralisation dans les prochains mois.

Emmanuel Macron est de retour à Marseille ce jeudi 2 juin, en compagnie de son tout nouveau ministre de l'Education, Pap Ndiaye. En septembre dernier le président de la République avait promis 400 millions d'euros pour rénover les écoles marseillaises. Depuis, 59 établissements ont été sélectionnés. CNEWS s'est rendu dans l'un d'eux, l'école primaire de Bois Lemaître.

Dès la rentrée prochaine, cette école proposera à ses élèves un tout nouveau projet éducatif. Le maire des 11e et 12e arrondissements de Marseille, Sylvain Souvestre, détaille ces nouveautés. «Il y aura un peu plus de périscolaire mais pendant le temps scolaire. C’est un peu antinomique mais en fait ce seront des ateliers différents, ce sera du temps précis vraiment accès sur l’éveil éducatif au travers de la culture et du sport.»

Dans les faits, cette expérimentation permettra aux établissements d'avoir plus de moyens pour mettre en place les activités et laissera les directeurs libres de constituer leurs équipes pédagogiques.

Une école à «deux vitesses»

Cependant, seules les 59 écoles sélectionnées sur les 472 que compte la ville de Marseille pourront profiter de ces moyens supplémentaires, ce qui risque de créer des inégalités.

Virginie Akliouat, secrétaire générale du SNUIPP-FSU des Bouches-du-Rhône, dénonce «une école à deux vitesses.» Elle estime que l'on «donne beaucoup de moyens à très peu d’écoles alors que l’Etat se doit de garantir l’égalité des chances sur le territoire.» Les syndicats réclamaient donc la fin de cette expérimentation.

Emmanuel Macron a cependant annoncé, lors de son déplacement dans l'école Menpenti de Marseille qui teste le dispositif, qu'il souhaitait généraliser cette expérience dans les prochains mois mettant ainsi fin aux potentielles inégalités pointées du doigt par les syndicats.

«Notre ambition avec Monsieur le Ministre, c'est ensuite dans les prochains mois de pouvoir généraliser cette approche», qui consiste à mettre des moyens tout en donnant aussi «plus de liberté pédagogique aux enseignants», a ainsi déclaré Emmanuel Macron