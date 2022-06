Carburants : la nouvelle hausse des prix met les automobilistes à cran

Malgré la ristourne gouvernementale de 18 centimes qui continue de s'appliquer à la pompe, le prix des carburants reste toujours fébrile en France. Le gazole vendu dans l'Hexagone n'est pas non plus épargné par cette inflation et est repassé au-dessus des 2 euros en moyenne la semaine dernière, selon les derniers chiffres publiés lundi.

Alors que la France affronte une vague de chaleur, le coup de chaud se fait également ressentir à la pompe.

Le prix du gazole vendu dans le pays est repassé au-dessus des 2 euros en moyenne la semaine dernière, malgré la ristourne gouvernementale à la pompe de 18 centimes, selon des chiffres du ministère de la Transition écologique publiés lundi.

En moyenne, le prix du gazole a ainsi atteint 2,0694 euros le litre la semaine dernière, selon les chiffres arrêtés vendredi, ce qui correspond à un bond de plus de 10 centimes par rapport à la semaine précédente.

Pour mémoire, le gazole était déjà passé au-dessus de ce seuil symbolique mi-mars et fin mars, avant de redescendre entre temps. Puis, dans les faits, son prix augmentait depuis déjà deux semaines atteignant 1,9615 euro en moyenne début juin.

L'essence stagne à des prix toujours très élevés

Côté essence, le prix du super SP95-E10, qui avait atteint le prix record de 2,1012 euros le litre en moyenne la semaine du 30 mai au 3 juin, reste stable, en léger repli à 2,0960 euros.

Le SP98 a déjà dépassé depuis un mois les 2 euros. Il atteignait la semaine dernière 2,1989 euros en moyenne en France.

Cette hausse s'inscrit dans un contexte d'augmentation globale des prix de l'énergie sur fond de guerre en Ukraine, de difficultés d'approvisionnement et d'inflation galopante, alors que l'Union européenne se prépare à cesser les achats de pétrole et de gazole russes.

Selon certains spécialistes, le récent embargo européen sur le pétrole russe expliquerait en effet cette envolée fulgurante, notamment celle du diesel.

«A l’évidence, cela a créé une demande supplémentaire sur les autres producteurs et à partir du moment où il y a une demande supplémentaire et une offre qui ne se développe pas suffisamment rapidement, vous avez hélas une augmentation des prix», a expliqué au micro de CNEWS Gérard Vespierre, expert en question pétrolière.

Une petite bouffée d'air néanmoins, la ristourne gouvernementale de 18 centimes va continuer de s'appliquer jusqu'à la fin de l'été.