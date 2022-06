Alexis Corbière : «À l’heure actuelle, la laïcité n’est pas respectée dans trois départements français»

Invité de la matinale de CNEWS, ce jeudi 16 juin, Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis, a abordé le thème de la laïcité et appelé à «respecter les convictions spirituelles» des Français.

Un point de vue défendu. Interrogé sur la question de la laïcité, notamment dans les établissements scolaires, Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis, a appelé dans la matinale de CNEWS, à ne «pas lancer des sujets de société parfois mal maîtrisés».

Estimant que la Nupes détient «le seul programme laïc», Alexis Corbière a refusé «le financement public des religions».

Une conviction qui, selon le professeur d'Histoire, «n'est pas respectée dans trois départements français : le Concordat d'Alsace-Moselle».

Pour rappel, la loi française de séparation des Eglises et de l'Etat, votée en 1905, ne s'applique pas à l'Alsace (le Haut-Rhin et le Bas-Rhin) et à la Moselle.

Ces territoires, cédés à l'Empire Allemand en 1871 et récupérés par la France en 1919, continuent d'appliquer le Concordat, régime instauré sous Napoléon Ier et qui régit les relations entre l'Etat et les cultes catholique, protestant et juif.

Alexis Corbière a conclu en estimant que «la religion ne devait pas se mêler de politique», au même titre que «la politique ne devait pas se mêler de religion».