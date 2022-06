Paris : des maraudes organisées pour faire face à la canicule

Depuis quelques jours, les températures continuent de grimper partout en France. Ce vendredi 17 juin, le mercure pourrait même frôler les 40°C en Île-de-France. Pour aider les sans-abris face à cette situation, des bénévoles de l’Ordre de Malte effectuent des maraudes au cours desquelles ils distribuent de l’eau en grande quantité.

La rue par temps de canicule, c'est l'enfer : pour aider les sans-abris à combattre la fournaise, les bénévoles de l'Ordre de Malte multiplient les maraudes où l'eau est largement distribuée. À chaque sortie, les bénévoles viennent en aide à une cinquantaine de personnes environ.

Retour de la #canicule !





Les personnes de la rue sont particulièrement concernées par les dangers liés à la chaleur. N'hésitez pas à leur apporter eau, nourriture, équipements...





Ne les oublions pas !





Vous pouvez également faire un don https://t.co/2iu5w19vo5 pic.twitter.com/RKE4JOyPzC — Ordre de Malte France (@Malte_France) June 15, 2022

En effet, la France connaît actuellement une vague de chaleur particulièrement précoce cette semaine, qui flirte avec les 40 °C.

Difficile de se rafraîchir, de changer de vêtements, et d'échapper au soleil cuisant, quand on vit dans la rue. Hyperthermie et déshydratation, par manque d'accès à l'eau, guettent donc les SDF.

Selon les prévisionnistes de Météo-France, le pic de cette vague de chaleur est attendu ce samedi, avec des 35 à 39 °C «assez généralisés sur une bonne partie du territoire, de la Garonne jusqu'au nord-est, en passant par la vallée du Rhône, la région parisienne ou encore le Centre Val-de-Loire».