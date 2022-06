Législatives 2022 : Aymeric Caron, Rachel Keke, Louis Boyard... Les nouveaux visages de LFI à l’Assemblée nationale

Dans le sillage de la Nupes, les députés LFI sont arrivés en force à l’Assemblée nationale, lors des élections législatives 2022. Parmi eux, de nouveaux visages se démarquent.

Les députés de La France insoumise ont réalisé une photo de famille ce mardi matin, poings levés sur les marches du palais Bourbon, qui accueille l’Assemblée nationale. Avec 84 élus sur les 149 que compte la Nupes, leurs voix vont compter.

Parmi ces députés, de nouveaux élus ont un profil qui se démarque. C’est le cas notamment de Rachel Keke, femme de chambre et syndicaliste, élue dans la 7e circonscription du Val-de-Marne et qui s’était fait connaître lors d’une mobilisation de vingt-deux mois contre l’hôtel Ibis Batignolles, au terme de laquelle elle avait obtenu plusieurs avancées pour elle et ses collègues.

Se distingue aussi Louis Boyard, élu dans la 3e circonscription du Val-de-Marne, plus jeune député de France métropolitaine (21 ans). L’étudiant et syndicaliste s’était notamment fait connaître comme chroniqueur télé et radio.

Il en est de même pour Aymeric Caron, habitué des plateaux télé pour de nombreuses chaînes depuis ses débuts, devenu militant antispéciste, vegan, anti-libéral et pour une écologie radicale. Il a été élu dans la 18e circonscription de Paris et va lui aussi découvrir l’Assemblée nationale.