Bernard-Henri Lévy : «Ce qui me choque le plus c'est Jean-Luc Mélenchon qui demande aux électeurs de Marine Le Pen de le rejoindre»

Invité ce jeudi de la Matinale de CNEWS, Bernard-Henri Lévy, philosophe, a fustigé le «racolage électoral» de LFI.

«Ce qui m’a choqué le plus durant la campagne des élections législatives, c’est Jean-Luc Mélenchon qui s’est adressé aux électeurs de Marine Le Pen, ‘les fachos pas fâchés’, en leur demandant de le rejoindre. Je n’avais jamais vu ça lors des dernières années. Un homme prétendument d’extrême-gauche qui va draguer aussi éhontément, qui va faire le trottoir de manière aussi vulgaire, chez les gens du Rassemblement national», a déclaré Bernard-Henri Lévy lors de la Matinale de CNEWS.

Le soir du second tour des élections législatives, Jean-Luc Mélenchon a fait huer le nom du philosophe devant l’Élysée-Montmartre. «Il perd les pédales. Quand le succès vous monte un peu trop à la tête et que vous êtes saisis par ce que les Grecs appelaient ‘lubris’, en général on fait des bêtises. Faire huer mon nom par une foule de ses partisans, c’était une bêtise, ce n’est pas malin», a rapporté Bernard-Henry Lévy.

Pour Bernard-Henri Levy, recevoir Jérémy Corbyn, était aussi une erreur. «Corbyn c’est le visage de l’antisémitisme dans la gauche européenne. C’est un mauvais signe, Jérémy Corbyn n’est pas un homme honorable», a ajouté le philosophe sur le plateau de la matinale de CNEWS.