Sébastien Chenu : «Nous comptons faire valoir nos droits» pour la présidence de la commission des finances

Invité de Romain Desarbres dans La Matinale sur CNEWS ce vendredi 24 juin, le porte-parole du Rassemblement national Sébastien Chenu a assuré que le poste de président de la commission des finances serait attribué à Jean-Philippe Tanguy, le candidat présenté par le RN pour occuper la fonction.

Une bataille pour un poste de contre-pouvoir important. Disputée entre la Nupes et le RN, la présidence de la commission des finances à l’Assemblée nationale devrait revenir au parti dirigé par Marine Le Pen en raison des textes de loi français, a estimé Sébastien Chenu.

«C’est la tradition républicaine et c’est inscrit dans les textes. Dans le règlement de l’Assemblée nationale, la présidence de la commission des finances revient à un élu se réclamant d’un groupe de l’opposition et ce sera Jean-Philippe Tanguy», a affirmé le porte-parole du Rassemblement national sur CNEWS. Cette candidature de Jean-Philippe Tanguy, élu député dans la quatrième circonscription de la Somme, a été validé ce jeudi par le président par intérim du RN, Jordan Bardella.

Sébastien Chenu n’a pas été tendre envers la Nupes, en concurrence également pour la présidence de la commission des finances en raison de l’importance de leur groupe. «La gauche et l’extrême-gauche essaient de manœuvrer, de parler de “présidence tournante”, en fait de bidouiller pour empêcher que le règlement de l’Assemblée nationale s’applique. Tout ceci n’est pas sérieux. Il y a des institutions, il y a un règlement, il y a des habitudes républicaines, nous sommes le premier groupe de l’opposition et nous comptons faire valoir nos droits et assumer cette responsabilité avec Jean-Philippe Tanguy», a conclu le porte-parole du RN.

Un poste stratégique

Ce poste stratégique permet de superviser les comptes de l’Etat en ayant accès aux données fiscales d’un particulier ou d’une entreprise, d’influer sur un projet de budget en fixant l’ordre du jour de la commission, de rejeter des amendements ou encore de demander l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire.

Cette position offre également davantage de visibilité sur tous les dossiers liés au pouvoir d’achat car ces derniers sont tous soumis à l’examen de cette commission. Elle permet également d’auditionner le ministre de l’Economie en cas de besoin ou encore de rendre un avis sur la nomination du gouverneur de la Banque de France.

Le vote final pour la présidence de la commission des finances aura lieu le jeudi 30 juin.