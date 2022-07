JO 2024 : un chantier proche d'une école fait polémique

Le projet Olympique commence à prendre forme. Mais pour beaucoup d'habitants du département de Seine-Saint-Denis, il pourrait avoir des effets néfastes.

En témoigne le projet d'échangeur du quartier Pleyel, à Saint-Denis. Celui-ci vise à fluidifier le trafic entre le secteur de la Porte de Paris et le quartier Pleyel, afin de mieux desservir le futur village des athlètes lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Mais dans les faits, cet échangeur est situé juste à côté d'une école comptant près de 700 enfants. «A la base, je trouve ça scandaleux qu'un tel projet ait pu voir le jour ici, alors qu'il y a une école», témoigne Christelle, mère de famille, au micro de CNEWS. «Nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas les moyens d'habiter ailleurs», renchérit un autre parent d'élève.

L'impact sur la santé des enfants inquiète

10.000 à 30.000 véhicules circuleraient ainsi tous les jours à proximité des enfants. L'impact sur leur santé inquiète, aussi bien au niveau du bruit que de la pollution. «On sait que beaucoup d'enfants sortiront de ce groupe scolaire avec des séquelles au niveau des poumons, au niveau cardio-vasculaire et neurologique», regrette Hamid Ouidir, représentant de la Fédération des conseils des parents d'élèves (FCPE).

Le réseau Action Climat France et l'Unicef ont d'ailleurs épinglé le projet dans un rapport. Il dénonce une injustice sociale, les populations les plus précaires étant souvent les plus exposées à la pollution. Dans le quartier Pleyel, plus d'un tiers des habitants sont en situation de pauvreté.

La mise en service de l'échangeur est prévue fin 2023. Mais il ne s'agit pas des seuls travaux engagés pour les Jeux Olympiques de Paris : les constructions du village olympique, du village des médias, du centre aquatique de Saint-Denis et de l'Arena Porte de la Chapelle (censé accueillir notamment les épreuves de badminton et de gymnastique rythmique) sont aussi lancées.