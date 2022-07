Crise des urgences : face à la pénurie de médecins à l'hôpital, la région PACA mobilise ses généralistes

Pour remédier aux difficultés et à la pénurie de médecins dans les hôpitaux publics, les autorités sanitaires ont adopté des mesures pour les grandes vacances. En région Provence-Alpes-Côte-D’azur (PACA), l’agence régionale de santé (ARS) mise sur les médecins de ville.

L'ARS PACA se mobilise pour assurer une continuité de soins cet été. Avec la reprise de l'épidémie de Covid-19, la pénurie de soignants, leur usure et l'afflux de vacanciers dans la région, prendre des mesures pour désengorger les urgences semblait primordial.

Et pour cause, au service des urgences de l’hôpital nord de Marseille (Bouches-du-Rhône) l’afflux de patients est constant. De plus, la situation pourrait bien s’aggraver et se fragiliser pendant la période estivale où la population double.

«Nous manquons beaucoup de médecins, notamment de médecins urgentistes (…). Les personnes aspirent légitimement à prendre des congés dans les hôpitaux et en même temps les touristes affluent avec leurs lots de problèmes de santé, d’accidents…», a affirmé Philippe De Mester, directeur général de l’ARS PACA.

Des mesures d'urgence

L’établissement public, a ainsi mis en place des mesures d’urgence. Outre le renforcement de dispositif de régulation, l’ARS a appelé à une mobilisation des médecins généralistes.

Pour répondre aux mieux aux besoins des malades, l’agence de santé a instauré «des plages (horaires) sans rendez-vous dans les cabinets médicaux». Via ce dispositif, les patients sont appelés à d’abord se diriger vers un médecin de ville, en cas de problème de santé.

L’ARS PACA ignore toutefois combien de médecins généralistes prendront part à ce dispositif.