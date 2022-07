Gabriel Attal : «On débat dans un esprit républicain, mais on a des désaccords de fond avec LFI»

Invité dans La Matinale de CNEWS ce vendredi 8 juillet, Gabriel Attal, ministre délégué aux Comptes publics est revenu sur la relation du parti présidentiel avec la France insoumise.

Du dialogue et des différences de vues. Le ministre délégué aux Comptes publics Gabriel Attal était l'invité de La Matinale de CNEWS ce vendredi 8 juillet. Répondant aux questions de Laurence Ferrari, il est revenu sur les échanges qu'entretient le parti présidentiel avec la France insoumise, notamment sur les sujets économiques.

«On débat dans un esprit républicain, mais on a des désaccords de fond avec la France insoumise sur certaines mesures dont on voit les risques pour l’économie française et pour le pouvoir d’achat», a entre autres expliqué l'ancien porte-parole du gouvernement.

Celui qui est désormais ministre délégué aux Comptes publics s'est aussi exprimé sur ses auditions d'hier avec le président de la commission des Finances à l'assemblée nationale. «Ces auditions se sont passées dans un esprit républicain, j'ai répondu aux questions des parlementaires et du président Éric Coquerel. J'ai répondu et ça s'est passé de manière républicaine».

Interrogé sur la volonté du président de la commission des Finances d'ouvrir une mission d'information sur la nécessité des cabinets de conseils, Gabriel Attal n'a souhaité apporter de «commentaire sur les choix souverains du Parlement et de la commission des Finances sur des missions d'informations ou des commissions d'enquête».