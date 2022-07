«Je préfère les nommer surmulots» : le discours de l'élue Douchka Markovic sur les rats à Paris fait débat

Interpellée au Conseil de Paris sur la prolifération des rats ce jeudi, l’élue du 18e arrondissement chargée de la condition animale, Douchka Markovic, a lancé un débat autour de l’appellation de ces rongeurs, souhaitant qu’on les nomme des «surmulots».

Les rats de la capitale au coeur d'une polémique. Après avoir été interpellée par le conseiller d’opposition de la capitale, Paul Hatte sur la prolifération des rats, lors du Conseil de Paris qui s’est tenu ce jeudi, l’élue représentante du Partie animaliste, Douchka Markovic a d’emblée rétorqué «qu’à Paris, il y a des rats qu’elle préfère surnommer des surmulots», argumentant que «la connotation est moins négative».

Une réponse qui n’a pas manqué de faire réagir, sur Twitter. Paul Hatte a d’ailleurs jugé de «lunaire» les paroles de la représentante du Parti animaliste.

Lunaire : la majorité d’@Anne_Hidalgo refuse ma demande d’améliorer la dératisation dans les logements sociaux… en effet je parle de «rats» et non de «sur-mulots», et je n’ai pas évoqué la nécessité de les éloigner de façon « non-létale » mon intervention et la réponse https://t.co/cauj55JGuW pic.twitter.com/q6XMRvMCsS — Paul Hatte (@Paul_Hatte) July 7, 2022

L’élue du 18e arrondissement a cependant reconnu que la présence des rats peut-être «une difficulté lorsqu’ils se trouvent dans les logements ou les caves», avant d’ajouter que «les actions menées jusqu’à maintenant ne fonctionnent pas et sont très coûteuses».

Toutefois Douchka Markovic a donné quelques arguments non négligeables concernant la l’utilité des rats, qu’elle rappelle être «nécessaires à la gestion des égouts et être des auxiliaires de la maîtrise des déchets». Ainsi, l’élue du 18e arrondissement est restée optimiste et a souhaité qu’une cohabitation soit possible entre l’homme et le rat.

Pour cela, elle a invité le conseil à se pencher sur des méthodes plus efficaces et surtout «éthiques», telles que mettre plus de moyens dans le nettoyage de la ville, plutôt que sur la dératisation.