Retour des daltons : un pied-de-nez à la police ?

Après son incarcération, l’ancien leader des Daltons Many GT refait parler de lui en apparaissant dans un clip du rappeur Lacrim, entouré de personnes faisant usage d’armes de guerre. Une provocation qui ne passe pas dans les rangs de la police.

Près d'un an après sa condamnation, Many GT a fait son retour dans un clip du rappeur Lacrim, sur le titre «Plata et plomo». Une référence directe à la phrase célèbre de Pablo Escobar, «Plata o plomo», «l'argent ou le plomb» en espagnol. Sur le clip du rappeur français figurent de nombreuses armes lourdes, de la drogue et des images de rodéos sauvages.

Pour se dédouaner de toute responsabilité, l'ancien leader des Daltons, qui avaient fait parler d'eux lors de plusieurs rodéos sauvages dans la cité lyonnaise, a indiqué que «ce n'est qu'un clip» au début de la vidéo. Une action qui agace les forces de l'ordre, comme l'explique Christophe Pradier, délégué départemental adjoint du syndicat UNSA Police du Rhône. «Aujourd'hui, ils ont franchi un cap qui est assez insupportable pour nous : c'est l'exhibition d'armes, type kalachnikov. Quand on sait que la région lyonnaise fait l'objet de plusieurs tentatives d'homicides avec ces armes-là», explique-t-il.

Les membres des Daltons s'étaient déjà fait remarquer quelques semaines avant la parution du clip pour avoir bloqué une partie de l'autoroute A13, sans être sanctionnés par les forces de l'ordre. Mais avec cette récidive, Many GT pourrait bien de nouveau passer par les tribunaux et risquer une nouvelle condamnation.