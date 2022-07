Karl Olive sur la motion de censure contre le gouvernement : «c’est un numéro de claquettes mis en place par LFI et Jean-Luc Mélenchon»

Le député Ensemble des Yvelines, Karl Olive, était l’invité dans La Matinale Week-End, dimanche 10 juillet, sur CNEWS. Interrogé sur la motion de censure contre le gouvernement et déposée par la Nupes, il estime qu’il s’agit «encore un numéro de claquettes qui est mis en place par LFI et l’équipe de Jean-Luc Mélenchon».

«C’est encore un numéro de claquettes qui est mis en place par LFI et l’équipe de Jean-Luc Mélenchon», a-t-il dit. «L’alliance de la carpe et du lapin ne fonctionne pas. Monsieur Mélenchon fait des petits sauts de lapin partout avec ses équipes, il a tellement réussi qu’il a endormi complétement le PS, l’EELV et le PCF, qui sont comme une carpe, muets et on les entend plus», a-t-il ajouté.

Karl Olive a également affirmé que cette motion de censure «ne passera pas».

«Je trouve que, comme Marine Le Pen, les Républicains et la majorité présidentielle, cette motion de défiance et avant même qu’Elisabeth Borne ne prononce ses premiers mots à l’Assemblée nationale, ils (LFI) avaient déjà donné le ton disant qu’ils le feraient», a expliqué Karl Olive sur CNEWS.

«Promettre du perlimpinpin»

L’objectif de cette motion de défiance, selon le député Ensemble des Yvelines, est de «promettre du «perlimpinpin» aux Français». Cela s’explique également par la défaite de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et aux législatives.

«Monsieur Mélenchon a perdu la présidentielle, il ne s’est pas présenté aux législatives et il n’a pas été Premier ministre. Pour l’instant, il a tout foiré. Certes, on a la majorité relative mais lui il a la minorité absolue et s’il ne le sait pas, il le saura demain à l’issue de ce vote sur une motion de défiance», a affirmé Karl Olive.