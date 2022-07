Canicule : au Zoo, des soigneurs aux petits soins pour les animaux

Au parc zoologique de Paris, la chaleur ne touche pas que les touristes. Dans les enclos du zoo, les soigneurs s'activent : brumisateurs, bain de boue et glaçons sont régulièrement distribués aux animaux pour les rafraîchir.

Les fortes températures impactent la vie des humains mais également des animaux. Pour les aider à faire face à la chaleur les soigneurs sur parc zoologique de Paris ont mis en place des stratégies d'aide.

Les manchots profitent de l'eau pour se rafraîchir le temps d'une baignade, alors que les pumas dégustent une glace un peu particulière, des glaçons remplis de poulet, viandes et autres mets dont raffolent ces mammifères.

Alexis Lécu, vétérinaire et directeur adjoint du parc zoologique de Paris, explique la démarche suivie par les soigneurs durant la canicule : «Ce sont eux qui ont les mécanismes biologiques pour savoir lutter contre la chaleur, et nous on leur donne les moyens de le faire.»

Ainsi, outre les glaçons, ce sont aussi les baignades, l'arrosage et la bruimisation des enclos qui sont mis en place. Dans la sphère tropicale, c'est le cas des tamanoirs qui barbotent dans l’eau fraîche, arrosés par les soigneurs du zoo qui veillent à la température corporelle de toutes les espèces.

Certaines espèces du zoo s'auto-régulent

Certaines espèces aquatiques font l'objet d'une surveillance accrue. Alexis Lécu explique le cas du lamantin, aussi connu comme la vache de mer. «Un lamantin c’est sensible à l’eau qui est à moins de 20 degrés mais c’est aussi sensible à l’eau qui est à plus de 28 degrés. Donc on fait attention, on régule la température de leur bassin, on fait attention à l’air qu’il respire, c’est pour ça qu’ils sont dans la serre.»

Les espèces vivant dans les enclos extérieurs font l'objet d'une surveillance moins forte. «Ils ont l’habitude biologiquement de savoir gérer de gros écarts de température», explique le vétérinaire.

Météo France estime que la vague de chaleur qui touche le pays devrait se poursuivre jusqu'à mardi.