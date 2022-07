Canicule : les bons réflexes à adopter face à la chaleur

Un nouvel épisode de canicule s'abat sur la France toute cette semaine. L'occasion de rappeler les gestes à adopter pour se protéger et protéger son entourage.

En cas de fortes chaleurs, parmi les personnes les plus vulnérables, il y a notamment les personnes âgées ou isolées. Les autorités recommandent de les inscrire sur une liste disponible dans chaque mairie. De cette façon, des bénévoles pourront prendre régulièrement de leurs nouvelles.

Tout aussi fragiles et sensibles à la chaleur : les jeunes enfants et nourrissons. Pour les protéger, veillez à bien les hydrater et à éviter les sorties pendant les heures les plus chaudes. Attention à ne jamais les laisser dans une pièce mal ventilée ou dans une voiture, même un court instant.

Si les enfants ont accès à une piscine, ne les quittez jamais des yeux. L’été dernier, les noyades accidentelles ont augmenté de 30 % par rapport à 2015, notamment pendant les épisodes de fortes chaleurs.

Dès aujourd’hui, une plateforme téléphonique «Canicule Info Service» est mise en place. Ce numéro vert est accessible au 0800.06.66.66. Et en cas d’urgence, appelez le 15.