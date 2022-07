Arles : un mur érigé pour protéger une école des dealers

Après la mort d’un adolescent de 15 ans dans une fusillade survenue à proximité d’une école élémentaire à Arles (Bouches-du-Rhône), la ville a décidé d’ériger un mur de plus de 2 mètres de haut devant l’établissement. Bien que l’objectif soit de protéger les enfants, les riverains aussi demandent plus de sécurité.

Un rempart comme un bouclier. Au coeur du quartier sensible de Griffeuille à Arles (Bouches-du-Rhône), une école a décidé de se barricader. Les grilles de fer sont en train d'être remplacées par un mur en béton de plus de 2 mètres de haut.

Et pour cause : un jeune garçon de 15 ans a été tué d'une balle perdue à l'occasion d'une fusillade à proximité de l'école, qui opposait des jeunes du quartier. Depuis les enseignants et les élèves vivent dans la peur.

Une sécurisation globale et pérenne du quartier

«La communauté éducative de l’école et le personnel communal, ne se sentant pas en sécurité, nous ont demandé à ce qu’on les protège. Ils ont dit qu'ils ne faisaient plus sortir leurs enfants dans la cour de récréation», a raconté un ouvrier sur place au micro de CNEWS.

«J’avais peur qu’un monsieur vienne me tirer dessus» renchérit une jeune élève.

Mais pour certains habitants, un simple mur n’est pas une solution durable. Ils espèrent que la mairie et les forces de l'ordre prendront des mesures concrètes pour une sécurisation globale et pérenne du quartier.