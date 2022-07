Incendies : la flotte française de Canadairs est-elle vieillissante ?

Alors que la lutte contre les flammes se poursuit en Gironde et dans d'autres régions, la question des moyens aériens en France se pose. Sommes-nous assez bien équipés face aux incendies ?

C'est la question que tout le monde se pose avec les fortes chaleurs et les différents incendies en France. Les canadairs sont-ils encore efficaces aujourd'hui ? Jean Luc Gleyze, le président du département de la Gironde et du service départemental de secours se pose la question et émet quelques doutes.

Il reproche notamment, la mauvaise répartition actuelle des Canadairs sur le territoire français.

«Dans un incendie, ce sont les premières minutes qui comptent. Je suis convaincu que si nous avions eu des Canadairs à proximité, nous n'en serions pas là» a t-il déclaré à Sud Ouest le vendredi 14 juillet.

Autre problème de ces appareils : leur état et leur âge qui interroge le porte parole du syndicat national du personnel navigant de l'aviation civile Christophe Govillot. «On a des avions sur le parking qui ne peuvent pas voler,» annonce t-il dans Sud Ouest.

En effet la flotte est composée de 22 avions mais nombreux sont cloués au sol. Sur les sept Dash (avions rapides), deux sont dans l'impossibilité de voler et un est en attente de livraison. Quant aux Canadairs, 9 sur 12 sont opérationels.

Nicolas Dupont-Aignan déplore le manque de moyen des pompiers

Invité dans La Matinale de CNEWS, ce lundi 18 juillet, le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan a regretté le manque de moyens des pompiers aujourd'hui. «Depuis des années, on nous parle du réchauffement climatique, mais on est incapable d'investir des sommes réduites dans des outils pour aider nos courageux pompiers à agir.»

De plus, il y a un cruel manque d'effectif et de volontaires chez les sapeurs-pompiers. «Notre service public de secours est en danger. On est malade d'un manque d'effectif d'un manque de moyens. On note un désangagement de l'État,» affirmait en 2019 Xavier Boy le patron de la fédération automne des sapeurs-pompiers professionnels.