Incendies en Gironde : faut-il réintégrer les pompiers non-vaccinés ?

Alors que les incendies dans le Sud-Ouest font rage, l’opposition pointe du doigt les moyens insuffisants des pompiers pour éteindre les feux. Plusieurs personnalités politiques appellent en outre à la réintégration des pompiers non-vaccinés. Plus de 5.000 soldats du feu seraient concernés.

La France brûle. Une intense vague de chaleur frappe actuellement l'ensemble du territoire avec des températures qui dépassent les 42 °C. En conséquence, plusieurs incendies se sont déclarés et surtout dans le Sud-Ouest du pays où plus de 19.000 hectares de forêt sont déjà partis en fumée.

Manque de moyens et d'effectifs

Dans ce contexte, une partie de l’opposition à l’Assemblée nationale ainsi que les syndicats de pompiers dénoncent un manque de moyens face à cette situation d'urgence et réclament la réintégration des personnels non-vaccinés contre le Covid-19.

«Les feux continuent dans plusieurs régions de France, on a plus de 2.000 pompiers qui sont sur le terrain au niveau de la Gironde et qui sont exténués, et à côté de ça, on se paye le luxe de ne pas réintégrer ces pompiers. Ce sont des décisions complètement surréalistes de la part du gouvernement» s’insurge Hélène Laporte, députée RN du Lot-et-Garonne au sujet des pompiers non vaccinés.

des milliers de pompiers disponibles et bloqués

Une réintégration également plébiscitée par les syndicats de pompiers. Selon la CGT, 5.000 d’entre eux seraient toujours suspendus et disponibles pour venir renforcer les effectifs : «Il y a une poignée de sapeurs-pompiers professionnels et plusieurs milliers de pompiers volontaires qui sont disponibles» explique Sebastien Delavoux, porte-parole de la CGT des SDIS (service départementaux d'incendies et de secours).

Le syndicat appelle également au recrutement massif de plusieurs milliers de pompiers professionnels et volontaires et à la modernisation du parc automobile pour faire face aux feux de forêt dans les prochaines années.