Clément Beaune sur les agressions de policiers : «Nous doublerons en 5 ans la présence policière sur les terrains»

Le ministre délégué aux Transports Clément Beaune était l’invité de la Matinale de CNEWS ce vendredi. Il est revenu sur les nombreuses agressions que subissent les policiers sur le territoire français.

Interrogé sur les violences envers les policiers, Clément Beaune, ministre délégué aux Transports, a affirmé que «ces agressions sont extrêmement violentes, extrêmement choquantes, inqualifiables».

Ces derniers jours, un agent de la Brigade Anti-Criminalité a été passé à tabac dans une commune près de Dijon, et trois policiers ont été agressés à Lyon. Face à ces actes de violence, le ministre a expliqué qu’il «faudra une enquête judiciaire, des sanctions extrêmement fortes».

Afin de réfréner ces violentes agressions et le sentiment d’insécurité, Clément Beaune veut «renforcer les effectifs et renforcer nos moyens judiciaires». Les grandes villes comme «Paris et Lyon» seront les cibles principales de ces renforts d’effectif. «Nous doublerons en cinq ans la présence policière sur les terrains» a expliqué le ministre.

En revanche, cette mesure ne sera pas appliquée tout de suite : «Le combat contre l’insécurité est un combat de longue haleine. Nous le menons sans relâche depuis cinq ans et nous le renforcerons encore dans les mois qui viennent».