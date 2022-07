Covid-19 : la Première ministre Elisabeth Borne a reçu sa 4e dose de vaccin

La Première ministre Elisabeth Borne a reçu sa 2e dose de rappel, soit sa 4e injection, du vaccin contre le Covid-19, ce vendredi 22 juillet.

Pour passer «un été serein». La Première ministre Elisabeth Borne a reçu ce vendredi matin une dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 dans un cabinet infirmier à Paris.

La vaccination est la meilleure arme pour se protéger contre la Covid.



J’appelle nos concitoyens les plus fragiles, immunodéprimés ou de plus de 60 ans à recevoir eux aussi leur dose de rappel.



Des rendez-vous sont disponibles sur https://t.co/MdiBctpXxz. C’est simple et rapide. pic.twitter.com/xfVmrEqbDR

— Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) July 22, 2022