La Guillotière : une policière témoigne de son quotidien difficile dans ce quartier sensible

Ces derniers jours, le quartier lyonnais de la Guillotière est sous le feu des projecteurs après l'agression de policiers. Sous couvert d'anonymat, une policière a raconté au micro de CNEWS le difficile quotidien des forces de l'ordre qui doivent faire face à une montée de la violence dans ce quartier sensible.

Mercredi 20 juillet, dans le 3e arrondissement de Lyon, place Gabriel-Péri, trois policiers ont été pris à partie par une cinquantaine d’individus alors qu’ils tentaient d’interpeller l’auteur d’un vol à l’arraché, a-t-on appris d'une source policière. Interrogée par CNEWS, une policière raconte le quotidien des forces de l'ordre dans ce quartier sensible.

Sous couvert d'anonymat, la policière dénonce une situation intenable dans ce quartier face à la montée de la violence. Elle met notamment en lumière le cas des étrangers en situation irrégulière, qui n'affluent pas dans le quartier par hasard.

Un quartier qui attire les étrangers en situation irrégulière

«Les passeurs et les réseaux en place leur conseillent de venir sur des endroits plus accessibles pour avoir des faux documents, des logements, ou pour trouver du travail au black, et notamment Lyon et le quartier de la Guillotière» affirme-t-elle.

La policière estime que les mesures prises pour éloigner ces étrangers en situation irrégulière sont inefficaces, et en particulier les centres de rétention.

«Ceux qui se retrouvent en centre de rétention sont relâchés, soit parce qu'on arrive pas à identifier leur pays d'origine car ils cachent leur passeport, soit on n'arrive pas à avoir un laissez-passer du pays concerné, donc après c'est le chien qui se mord la queue, c'est notre quotidien», conclut-elle.