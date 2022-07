La Guillotière : deux habitantes témoignent de la violence du quartier

Depuis plus de dix ans, Charlotte et Florence vivent dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Leur constat est le même : les trafiquants se livrent une guerre à ciel ouvert. Mais malgré le danger, elles refusent de quitter leur quartier et espèrent une réponse des pouvoirs publics.

Ces derniers jours, le quartier lyonnais de la Guillotière est sous le feu des projecteurs. Mercredi 20 juillet, dans le 3e arrondissement de Lyon, trois policiers ont été pris à partie par une cinquantaine d’individus alors qu’ils tentaient d’interpeller l’auteur d’un vol à l’arraché.

Un quartier à l’abandon, soumis à la violence et aux règlements de comptes entre bandes rivales, sur fond de trafic de stupéfiants, où les habitants vivent un enfer quotidien : «Ils se bagarrent tout le temps, c’est tous les jours, parfois c'est à trente ou quarante contre un», affirme une habitante de la Guillotière. «Je me suis fait agresser deux fois», surenchérit une seconde.

Elles témoignent toutes deux d'agressions, dont elles ont été victimes. «Je me suis fait agresser deux fois, dont une fois où on m'a demandé de monter dans une voiture», raconte ainsi Florence.

Vols et cambriolages

Les deux femmes, qui habitent le quartier depuis plus de dix ans, expliquent que l'insécurité se fait ressentir jusque dans leurs propres logements. En effet, elles dénoncent toutes les deux des vols et affirment que leurs biens ont été visités.

«Je me suis fait cambrioler deux fois en six mois», dit la première femme. «Je me suis fait cambrioler le mois dernier», affirme la seconde.

Malgré leurs craintes et leur quotidien difficile, ces deux femmes refusent de quitter leur quartier. Elles espèrent toutefois qu'une solution pérenne et durable sera trouvée par les pouvoirs publics pour sauver ce quartier abandonné, qui attire les délinquants.