Paris : Stalingrad pris d’assaut par la consommation de crack, les riverains démunis

Le problème du crack à Paris n’est toujours pas résolu. Après, la colline du crack, le squat du parc Eole, les «crackeux» ont été déplacés Porte de la Villette. Mais les consommateurs de crack et leurs nuisances continuent à perturber les habitants du Nord-est parisien.

Dans le 19e arrondissement de Paris, près de la place Stalingrad et aux abords du canal Saint-Martin, les dealeurs de crack vendent leur marchandise dévastatrice à quelques mètres des installations de Paris Plage et mènent la vie dure aux riverains.

Depuis plus de trois ans, Jacques, un habitant de la Place Stalingrad, dénonce via les réseaux sociaux les nuisances permanentes occasionnées par la vente du crack dans le quartier. Dans l'une des vidéos qu'il a filmées, on peut voir des attroupements de personnes à des heures tardives.

Le quartier de Stalingrad montre deux facettes bien différentes à ses habitants. Celle de la journée, festive et relaxante au bord du canal, et celle de la nuit qui, à partir de 22h, change de visage. On peut alors voir les dealers et les consommateurs s’installer tranquillement.

L'éradication du crack, mission du préfet de Paris

Pour CNEWS, Jacques a expliqué les nuisances auxquelles il doit faire face avec ses voisins. «A 4h du matin, ça bat son plein, il y a une cinquantaine de personnes qui circulent. C’est une effervescence. On est sur un marché».

De ses fenêtres, il peut assister chaque soir aux transactions qui se font sur les marches juste en bas de chez lui. Ce jour-là, une femme est allongée, anesthésiée par les effets du crack.

Comme ses voisins, Jacques doit subir jusque tard dans la nuit les nuisances récurrentes et les bagarres entre dealers.

«Ça fait trois ans que je ferme mes fenêtres, j’ai mis des fenêtres à triple vitrage et je mets des boules Quiès pour dormir. Ce n’est pas normal.»

Les voisins espèrent enfin que les autorités vont réagir face à ce fléau du crack. Le nouveau préfet de police Laurent Nuñez, nommé le 20 juillet dernier, a pour mission d’éradiquer le trafic de cette drogue de la capitale.