Gérald Darmanin sur le crack à Paris : «Il faut trouver la solution la plus humaine pour les riverains et pour les personnes malades»

Invité de la Matinale CNEWS ce jeudi 4 août, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a abordé le problème du crack dans la ville de Paris et les solutions qu'il souhaite apporter.

Un problème de sécurité et de santé. Gérald Darmanin était l'invité de la matinale CNEWS ce jeudi 4 août. Et le ministre de l'Intérieur a notamment été interrogé au sujet de la prolifération du crack dans Paris. «Il faut trouver la solution, la plus humaine pour les riverains et également pour les personnes extrêmement malades», a-t-il déclaré. Une solution complexe qui demande de la communication entre les différents acteurs de l'enjeu.

«C’est une question extrêmement difficile. Quand on va déménager les crackeux, les personnes qui sont hyper-dépendantes, évidemment le quartier ou la ville où on va les accueillir ne sera pas d’accord», a expliqué le ministre de l'Intérieur, qui a ajouté, «mais il faut bien mettre quelque part ces gens qui sont extrêmement malades».

Pour ce faire, Gérald Darmanin a «demandé au préfet de police, Laurent Nuñez, à la suite de ce qu’a fait le préfet Lallement, de travailler avec la ville de Paris, avec l’Agence Régionale de la santé et avec le ministre de la Santé, de trouver la solution la plus humaine pour tout le monde.»

Gérald Darmanin félicite les démantèlement de réseaux

Le ministre de l'Intérieur a fixé un délai d'un an pour agir, mais a annoncé que le nouveau préfet de police «dès fin août me présentera sans doute son plan». Un plan qui passera par une plus grande communication.

«Il faut qu’on arrête de se rejeter la balle avec la ville de Paris. J’ai proposé à Anne Hidalgo que chacun prenne ses responsabilités et nous sommes désormais je crois dans une discussion qui peut permettre de le faire pour le bien des habitants», a-t-il expliqué.

«Je veux dire une dernière chose, c’est que nous devons lutter contre les réseaux qui apportent cette drogue et là nous avons de grandes victoires en ce moment, puisque nous démantelons d’énormes réseaux d’acheminement du crack», a confirmé le ministre de l'Intérieur.

«Le service de police et l’autorité judiciaires sont extrêmement efficaces et nous avons en ce moment des démantèlements très important qui laissent penser que les semaines qui viennent seront moins dures que ce que l’on a vécu ces derniers mois» a-t-il conclu.

Gérald Darmanin a cependant précisé que ce genre de politiques est compliqué. «Il faut parfois s’y reprendre à plusieurs fois. Pardon si ce n’est pas efficace. C’est difficile et parfois on rate des choses». Avant d'ajouter, «c’est une obligation de résultats que nous nous fixons collectivement.»