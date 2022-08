Canicule : Surveillance renforcée dans les forêts pour éviter les incendies

Face à l’importante sécheresse qui s’est abattue sur l’Hexagone, dans le massif forestier de la Tremblade en Charente-Maritime, l’Office national des Forêts redouble de vigilance et alerte les promeneurs sur les risques d'incendies.

En un rien de temps, la végétation peut partir en fumée. Dans le massif de la Tremblade, en Charente-Maritime, les incendies se sont répandus sur 3.000 mètres carrés, brûlant parfois même les arbres en hauteur. Ce massif est donc classé à haut risque.

Depuis, des agents de l’Office national des Forêts (ONF) enquêtent sur l’origine des feux. Pointant un tas de déchets et de feuilles mortes laissés par des promeneurs, Dominique André, de l’ONF, a expliqué au micro de CNEWS que «si quelqu’un jette un mégot de cigarette là-dedans, c’est du combustible qui part à vitesse grand V.»

Les agents vont donc également à la rencontre des promeneurs, afin de faire de la prévention sur les bons gestes à adopter en forêt, et notamment pour rappeler qu’il est formellement interdit de fumer en forêt, et d’autant plus pendant cette période de sécheresse et de fortes chaleurs.

Les fortes chaleurs et la #sécheresse sévère qui touchent de nombreux territoires accentuent le risque de #FeuxdeForêt : nous pouvons tous être à l'origine d'un incendie, alors ayons les bons réflexes pour éviter les départs de feu





↪ RDV sur https://t.co/xbxKnlY5zJ pic.twitter.com/52MxdjR8Ux — Ministères Écologie Énergie Territoires (@Ecologie_Gouv) August 3, 2022

Un feu peut se déclarer à cause d’un mégot jeté dans la nature ou de quelques braises d’un barbecue. En effet, 90% des feux de forêts sont d’origine humaine. Parmi eux, 3 sur 10 sont d’origine criminelle.

Avec la forte vague de chaleur qui sévit depuis plusieurs semaines, l’ensemble du territoire est concerné par les risques d’incendies. Ce lundi, des feux sont toujours en cours en Isère, où 80 hectares de végétation sont partis en fumée, et également en Bretagne. En juillet, la Gironde avait également été particulièrement touchée.