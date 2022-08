Montmartre : les touristes ciblés par la délinquance parisienne

A Paris, la Préfecture de police veut lutter contre l'insécurité autour des sites touristiques pendant l'été. A Montmartre notamment, les visiteurs sont bien souvent la cible des pickpockets.

Comme chaque année depuis 2013, la mairie de Paris a mis en place un plan touriste pour lutter contre la délinquance estivale dans huit zones dont Montmartre.

Les statistiques démontrent une hausse des atteintes aux biens dans la capitale durant les vancances d'été 2022 mais leur niveau reste toutefois inférieur aux infractions constatées en 2019, avant la pandémie.

Les touristes rencontrés par CNEWS font tous le même constat dans les lieux touristiques et se font plus prudents. Moins d'objets personnels sur soi et une vigilance accrue pour éviter tout problème.

Une présence policière accrue

Jean-Charles Lucas, commissaire divisionnaire de Police a expliqué à CNEWS le fonctionnement de ce plan pour lutter contre la délinquance : «On a notamment plusieurs unités qui interviennent sur la Butte-Montmartre, des patrouilles du service général dont la mission principale est de sécurisé cette zone.»

A ce dispositif s'ajoute, «la BAC qui intervient en civil et notamment pour lutter contre le phénomène des vols à la tire. Des vols de téléphones, de portefeuille commis par ruses au détriment des touristes.»

#MardiConseil | Les lieux touristiques sont propices aux arnaques en tous genres.





Méfiez-vous des mineurs qui vous abordent, pétition à la main, pour vous faire signer quelque chose et vous réclament de l'argent.



C'est une arnaque, ignorez-les ! pic.twitter.com/87xjiG9yB5 — Préfecture de Police (@prefpolice) August 9, 2022

Sur son compte Twitter la préfecture de Police appelle les touristes à se méfier des mineurs qui demandent la signature d’une pétition. Cette année 33 millions de vacanciers sont attendus dans la métropole parisienne