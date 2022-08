Raphaël Enthoven : «Entre le RN et LFI, il y a plus de points communs, d’occasions de s’entendre que de s’affronter»

Invité ce jeudi dans La Matinale de CNEWS, le philosophe Raphaël Enthoven a affirmé qu’il trouvait de nombreux points communs entre les Insoumis et le Rassemblement national.

Selon le philosophe, Raphaël Enthoven, invité ce jeudi sur CNEWS, l’opposition à l’Assemblée nationale entre la France Insoumise/NUPES et le Rassemblement national (RN) pourrait s’entendre sur de nombreux points.

«Il y a énormément de passerelles entre les députés du Rassemblement national et ceux de la France Insoumise», a-t-il avancé. Selon Raphael Enthoven , ces membres de l’opposition ont notamment des points de vue communs sur les thèmes de «l’Europe, la médiacratie, la haine de l’oligarchie, les retraites et le smic».

Pour l’écrivain, les deux partis forment «un monstre nécessaire qui ne se connait pas encore». Les députés de la NUPES/ France Insoumise et ceux du RN auraient «plus de points communs, d’occasions de s’entendre, que de s’affronter».

«en réalité ce sont plus des jumeaux»

«Ce sont des antipodes mais en réalité ce sont plus des jumeaux», a ajouté le philosophe. L’auteur de 46 ans a ensuite effectué une comparaison avec le parti de la majorité relative présidentielle : «en face, au moins il y a une proposition politique claire et formulée. On sait pour quoi on vote quand on vote En marche ou Renaissance».

En revanche, pour lui, «on ne sait pas, quand on vote pour Jean-Luc Mélenchon, si on n’aurait pas dû voter pour Marine Le Pen, ou l’inverse».

Selon Raphael Enthoven, avec la retraite des cadors de l’opposition, «les militants s’apercevront qu’ils ont plus à se dire qu’à combattre».