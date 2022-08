Sondage : six Français sur dix estiment que la France est en déclin

Les Français sont inquiets face au déclin de leur pays. C'est notamment le résultat d'un sondage Harris Interactive qui montre que 6 Français sur 10 sont pessimistes pour l'avenir.

Quel est l'état d'esprit des Français ? Dans un contexte de sortie de crise sanitaire, les Français semblent moins inquiets. Néanmoins, les points de préoccupations restent nombreux, comme celui du pouvoir d'achat ou encore de l'environnement, d'après une étude Harris Interactive intitulée «Le cœur des Français 2022. Trajectoires et perspectives partagées par les Français en 2022»

Réalisé pendant la première semaine de juillet, ce sondage apporte des éclairages essentiels pour comprendre l’état de la société. Et en cette rentrée, les Français sont particulièrement pessimistes puisque 60% estiment que la France est en déclin. Cette vision progresse plus chez les catégories populaires et les classes moyennes. Elle est, de même, plus forte chez les sympathisants du Rassemblement national (81 %) et de Reconquête (88 %), deux partis d’extrême droite qui ont martelé ce thème lors de la dernière présidentielle.

LA FAUTE AUX RESPONSABLES POLITIQUES

D'ailleurs, les responsables de ce déclin pour les Français interrogés sont les politiques. Tandis que près de la moitié d’entre eux considère que les associations et l’armée contribuent au progrès de la France.

Néanmoins, Harris a mesuré un état d’esprit plus positif chez les Français, avec une remontée de la détermination (+15 points à 43%) et de l’optimisme (+17 points à 43%), quand bien même le sentiment d’inquiétude reste partagé par plus d’un tiers des Français (37%, en baisse de 16 points).