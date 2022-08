Énergie : vers des coupures d'électricité cet hiver ?

Depuis quelques semaines, les spécialistes s'inquiètent de l'approvisionnement en électricité sur le réseau français. L'arrêt de plus de la moitié des réacteurs nucléaires et un hiver rigoureux pourraient entraîner des coupures ponctuelles.

Allons-nous passer l'hiver dans le noir ? Pour les scientifiques, l'inquiétude est de mise au regard de la situation du réseau électrique français. En effet, plus d'un réacteur nucléaire sur deux est à l'arrêt pour des raisons de maintenance ou de problèmes de corrosion.

Avec une production réduite et une consommation qui atteindra son pic au moment des fêtes de fin d'année, la crainte d'opérations de «délestage» est de plus en plus forte.

32 des 56 réacteurs nucléaires à l'arrêt

«Lorsque la température descend d'un degré par rapport à la moyenne, c'est l'équivalent de deux centrales nucléaires qui doivent produire de l'électricité (pour compenser)», explique Michel Chevalet, journaliste scientifique CNEWS.

En temps normal, pour faire face à une production d'électricité nucléaire, la France et l'Europe font appel aux centrales thermiques, fonctionnant au gaz. Le problème, c'est que ce dernier est de plus en plus difficile à trouver, en raison du conflit en Ukraine, ayant entraîné l'arrêt des importations de gaz russe.

#LaMatinale | Le plan de sobriété énergétique sera la première pierre de la planification écologique. @CNEWS @LaurenceFerrari pic.twitter.com/8Iz8vRMEi4 — Stanislas Guerini (@StanGuerini) August 26, 2022

Et les réacteurs nucléaires français ne sont pas prêts de repartir. Une vingtaine sont à l'arrêt pour des maintenances programmées, mais une douzaine d'autres doivent subir une réfection suite à la découverte de corrosion sur des soudures.

Une nouvelle inquiétante, même si le directeur d'EDF, Marc Benayoun, a assuré qu'«il y a de fortes chances que nous passions l'hiver sans délestage». L'entreprise, en partie renationalisée par l'État, a maintenu son ambition de production pour l'année, entre 280 et 300 térawattheures.

«SI NOUS CONTINUONS, LE RÉSEAU NE TIENDRA PAS»

Toutefois, un risque existe pour la période hivernale, lorsque la consommation d'électricité est la plus forte. «Si on a un hiver rigoureux, il va y avoir des périodes tendues», souligne Michel Chevalet.

Certaines heures de la journée, comme le début de la journée, devraient être plus touchées. «À partir de 18h, tout le monde rentre chez soi, allume la télévision, la plaque à induction, le lave-vaisselle et le lave-linge», détaille Jean-Baptiste Giraud, journaliste économique, directeur d'Économie matin.

Les entreprises et certains foyers pourraient alors subir des coupures ponctuelles. «Si nous continuons à consommer de l'électricité comme nous l'avons toujours fait, le réseau ne tiendra pas et il faudra procéder à des délestages», précise-t-il.

Le gouvernement doit dévoiler son plan de sobriété énergétique à la rentrée. L'objectif est de réduire la consommation d'énergie de 10 % en deux ans, notamment en réamménagant certains bâtiments qualifiés de «passoires thermiques», en incitant aux solutions de mobilité collective et au télétravail quand cela est possible.