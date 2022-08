Marseille : la colère des habitants contre les bateaux de croisière

Comme à Barcelone, en Espagne, ou encore à Venise, en Italie, certains habitants de Marseille ainsi que des militants écologistes se battent aujourd'hui contre la présence des bateaux de croisière dans le port.

La colère gronde contre les mastodontes du tourisme maritime. De Marseille à Nice, les navires de croisière sont de moins en moins tolérés dans le paysage méditerranéen français. Activistes et élus locaux se mobilisent donc aujourd'hui pour faire interdire ces paquebots qu'ils estiment polluants et peu rentables pour l'économie locale, en plus d'être dangereux pour la santé.

Michèle Rauzier, une riveraine du port de Marseille que CNEWS a pu rencontrer, se dit ainsi «très inquiète» et a fait installer un capteur de pollution dans sa maison juchant le port de la cité phocéenne. «Nous avions dans le quartier, des gens en pleine forme, pas fumeurs, sportifs, qui sont morts de cancer des voies respiratoires et ça se multiplie», a-t-elle assuré à notre micro.

«Quand on a des aberrations comme celle-là sous nos yeux qui nous impactent aussi directement, on ne peut que se sentir investi d'une mission de se mobiliser», abonde Rémy Yves du collectif «Stop Croisières», créé en mai dans la deuxième ville de France.

Les activités maritimes sont responsables de 39 % des émissions de dioxyde d'azote (NOx), un polluant de l'air, sur la métropole marseillaise, juste derrière le trafic routier (45 %), selon AtmoSud, l'observatoire de la qualité de l'air de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Une pétition contre la pollution maritime

Un navire de croisière à quai pendant une heure émet autant que 30.000 véhicules roulant à 30 km/h, estime cet organisme.

«Je ne pouvais pas rester les bras ballants, dans une situation de crise avec une atmosphère polluée et des pics de canicule» tout l'été, a confié de son côté le maire de Marseille, Benoît Payan.

L'édile de Marseille a donc lancé une pétition contre la pollution maritime en interpellant l'Etat et l'Organisation maritime internationale (OMI), signée à ce jour par environ 50.000 personnes sur une ville qui compte plus de 870.000 habitants. La mairie veut notamment faire pression pour accélérer les processus d'instauration en Méditerranée de la zone à faibles émissions d'oxyde de soufre, dévastateur sur la vie marine, dite «SECA», prévue pour 2025.

Une colère qui s'étend sur le pourtour méditérannéen

Et la grogne monte et s'organise sur toute la côte méditerranéenne française. Après Barcelone, Venise, c'est également au tour de Nice se plaindre de la gêne occasionnée par les bateaux de croisière. D'ailleurs, des riverains ont obtenu qu'un bateau trop bruyant et trop polluant quitte le port en juin.

En juillet, des militants indépendantistes corses ont retardé l'accostage à Ajaccio d'un autre paquebot de croisière du géant du tourisme TUI. Lors d'une manifestation quelques jours plus tard, les croisiéristes étaient accueillis en Corse par des pancartes hostiles: «Pour un peu d'argent, ils tuent terre et mer».

Cette saison, le taux de remplissage des navires de croisières est estimé à 65 % mais Alain Mistre, président de l'Union maritime et fluviale de Marseille-Fos (UMF), espère bien retrouver le succès d'avant-Covid où jusqu'à près de deux millions de passagers avaient afflué sur Marseille.