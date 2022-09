Nantes : l'insécurité grandissante inquiète les riverains

L'insécurité ne touche pas que les quartiers périphériques. A Nantes, le centre-ville souffre depuis plusieurs années d'une augmentation de la délinquance : vols à l'arraché, agressions et trafic de stupéfiants. La qualité de vie s'est nettement détériorée, à tel point que de nombreux habitants pensent à quitter la ville.

La ville de Nantes est-elle dangereuse ? Sixième ville de France, l’insécurité dans cette commune de l’ouest de la France ne cesse de grandir depuis plusieurs années.

Vente de cigarettes à la sauvette, trafic de drogues, vols et agressions en plein centre-ville : un spectacle devenu quotidien pour les riverains.

Victoire habite place du commerce depuis trois ans, et ne sait quelle autre décision prendre que celle de partir. Avec ses voisins, elle a tenté d’alerter et interpeller la municipalité mais rien n’y fait. A trois reprises en moins de six mois, on a essayé de lui voler son téléphone.

Même son de cloche du côté des commerçants, qui dénoncent une banalisation de la violence. Nombreux sont ceux qui se sont fait agresser en sortant du travail.

La maire de Nantes, Johanna Rolland, a annoncé la semaine dernière l'arrivée de 60 policiers nationaux et 100 agents municipaux.

Mais, malgré la mise en place de 150 caméras publique et de l'augmentation des effectifs de police, le phénomène - que certains associent à l’arrivée de jeunes migrants depuis cinq ans - semble difficile à juguler.