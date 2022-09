Tribunal de Bobigny : près de 50 % des policiers en arrêt maladie

Près de la moitié des effectifs policiers du tribunal de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, sont en arrêt maladie en raison des mauvaises conditions de travail sur place.

Des salles inondées, des rats dans les locaux et des cellules vétustes. Le tribunal de Bobigny n'offre plus des conditions de travail et de détention acceptables. Face à cette situation, près de 50 % des 90 policiers qui y sont affectés ont été placés en arrêt maladie.

«On sort d'un été où il fait extrêmement chaud, la ventilation, c'est très compliqué», témoigne Erwann Guermeur, secrétaire départemental unité SGP Police 93.

Venu sur place afin de constater les dégâts et la situation, le sénateur Thierry Meignen appelle à l'aide de l'État afin d'améliorer les conditions de travail et de détention au tribunal de Bobigny. «Les villes ne pourront pas tout faire. Il est nécessaire, et surtout en Seine-Saint-Denis de donner des forces supplémentaires à la police. Ils travaillent dans des conditions déplorables. S'il y a un endroit où on s'en prend aux forces de police, c'est bien en Seine-Saint-Denis», a ajouté le sénateur du département.

De son côté, la préfecture a indiqué que le manque de personnel, combiné à la surcharge de travail dans le système judiciaire, pèserait dans la balance, mais que la situation reviendrait à la normale sous peu. Afin d'améliorer la situation, des travaux sont en cours pour permettre aux policiers de travailler dans de meilleures conditions.