Ecowatt : tout savoir sur le système qui doit éviter les coupures d'électricité cet hiver

A l'heure où la sobriété énergétique devient la norme, les Français sont invités à s'inscrire sur la plate-forme Ecowatt. Cette dernière permet notamment d'être alerté par SMS en cas de pic, afin de réduire sa consommation et in fine éviter les coupures d'électricité.

Adapter sa consommation pour éviter les coupures. Pour ne pas se retrouver sans électricité cet hiver, le gestionnaire du réseau électrique français RTE a mis à jour son dispositif d’alerte Ecowatt.

Cet outil permet de voir en temps réel la consommation énergétique en France et ainsi de réguler sa propre consommation personnelle.

En cas de pic, une alerte est envoyée au consommateur pour l'inviter à réduire sa consommation.

Un code couleur pour s'y retrouver

Pour recevoir ces SMS d’alerte, il suffit de s’inscrire sur monecowatt.fr en indiquant son numéro de téléphone, son mail et sa région.

Un code couleur précise au demandeur le niveau de tension du système électrique en temps réel.

En vert, la consommation est normale. En jaune, la consommation est élevée. En orange, le système électrique est tendu. Et en rouge, le système électrique est très tendu. Dans ce dernier cas, les coupures risquent d’être inévitables sans baisse de la consommation.

Il faut positiver : cet hiver, ON ÉTEINT TOUS LA TÉLÉ !



C'est un grand oui, je vote pour !



(Ceux qui aiment peuvent tricoter à la place, ce sera utile.)



+ sérieusement : ci-dessous : un tableau très utile de @rte_france sur l'impact de nos consommations quotidiennes. #Ecowatt pic.twitter.com/I0xSYkSnJq — Géraldine Woessner (@GeWoessner) September 14, 2022

Pour rappel, les périodes les plus élevées de consommation d'électricité se situent entre 8h et 13h et entre 18h et 20h.

Pour économiser le courant, RTE invite les Français à adopter certains «écogestes» comme éteindre la lumière dans les pièces inutilisées, faire tourner sa machine à laver durant les heures creuses (entre 12h et 17h et entre 21h30 et 8h du matin), débrancher ses appareils électroménagers ou encore baisser de 1 °C la température des radiateurs.

Ces efforts collectifs pourraient permettre de réduire la consommation énergétique de 3.000 mégawatts, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle des villes de Lyon, Marseille et Nice réunies.