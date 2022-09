Chauffage : 71 % des Français prêts à limiter la température de leur logement, selon un sondage

Un sondage OpinionWay publié lundi montre que 71 % des Français sont prêts à baisser le chauffage chez eux en réponse à la crise énergétique.

Face à l'envolée des prix de l'énergie, une majorité de Français semble prête à faire des efforts. D'après un sondage publié ce lundi et réalisé par OpinionWay pour Les Echos et Radio classique, plus de 80 % d'entre eux sont ainsi favorables à la limitation du chauffage à 19 °C dans les bâtiments publics et les entreprises lorsque 71 % des interrogés se disent même prêts à faire pareil chez eux.

L'instauration d'un tarif progressif du gaz et de l'électricité est validée par 64 % des Français et plus de la moitié d'entre eux (57 %) est favorable à la limitation temporaire de l'approvisionnement en énergie de certaines entreprises aux heures de pic de consommation. Appliquée aux foyers, cette dernière mesure rassemble moins (40 %).

Des astuces pour faire baisser la facture

Par ailleurs, 64 % des interrogés se disent inquiets des éventuels risques de pénurie d'électricité. Parmi ceux-là, 42 % sont «assez inquiets» et 22 % «très inquiets». Le manque de gaz préoccupe 55 % des Français (37 % «assez inquiets» et 18 % «très inquiets»), comme celui de carburants, 51 % (34 % / 17 %).

A l'approche de l'hiver, chacun met en place ses propres astuces pour faire baisser la facture et éviter les coupures. Il s'agit d'éteindre les lumières, de débrancher les chargeurs ou appareils inutilisés, de régler minutieusement le chauffage ou encore de se méfier de la consommation cachée derrière la fonction veille de la télévision.

En parallèle, le gouvernement a plafonné les prix du gaz et de l'électricité à 15 % en 2023. Cette mesure vise à protéger les Français, confrontés à la pire crise énergétique en Europe depuis les années 1970.