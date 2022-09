Inceste : 73 % des plaintes sont classées sans suite, selon la Ciivise

Le rapport de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a révélé les failles du système judiciaire et souligné la nécessité de mettre en place de nouvelles mesures.

En un an, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) a récolté plus de 16.400 témoignages de victimes. Dans son rapport rendu mercredi, elle demande des mesures supplémentaires pour protéger les mineurs, notamment en sachant que 73 % des plaintes en la matière font l'objet d'un classement sans suite.

D'après Edouard Durand, juge et coprésident de la Ciivise, cette réalité «doit amener à une remise en question de toute la chaîne, depuis le repérage des violences sexuelles jusqu'à la décision judiciaire». Un discours que le gouvernement a entendu, puisque de nouvelles mesures concernant l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants ont été annoncées.

Cela concerne notamment un retrait de principe de l'exercice de l'autorité parentale pour le parent incestueux, mais aussi un renforcement de l'accompagnement de l'enfant tout au long du processus pénal par les associations d'aide aux victimes.

La création d'une cellule de conseil et de soutien pour les professionnels au contact des enfants est également prévue, de même qu'une grande campagne de sensibilisation sur l'inceste. Elle doit être lancée début 2023, sachant que la dernière remonte à 2002.